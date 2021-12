Le lycée Acyl Ahmat Akhabach d’Ati organise un tournoi de football pour la promotion de la paix et du vivre-ensemble

C’est un tournoi dit de la paix qui se fixe comme objectif de créer le brassage entre les élèves du lycée Acyl Ahmat Akhabach d’Ati en vue de mieux cultiver le vivre-ensemble dans les établissements scolaires.

Pour le proviseur dudit lycée Soumaïne Abderrahman,”à travers ce tournoi les élèves vont avoir l’esprit de faire play et de vivre-ensemble”, car selon lui les élèves ne doivent pas avoir l’esprit de violence.

De son côté, le délégué de la jeunesse, des sports et de la promotion de l’entrepreneuriat du Batha OUGA NGUIDJA, a conseillé aux élèves d’étudier sans faire de violence et de pratiquer le sport pour une bonne réussite scolaire.

Le secrétaire général du département du Batha ouest HISSEIN PALET quant à lui à demander aux élèves de respecter leurs enseignants qui sont selon lui leurs second père et par ailleurs, il exhorte aux élèves de faire le brassage entre eux et cultiver la paix en milieu scolaire.

Lançant ce tournoi le secrétaire général de la province du Batha ABDELAZIZ MAÏ MAHAMAT a félicité les responsables du lycée Acyl Ahmat Akhabach d’avoir initié ce tournoi inter classe avant de demander aux élèves de jouer dans l’esprit de faire play et de se pardonner entre eux, car pour lui l’école n’est pas un lieu de violence mais plutôt un lieu de brassage et de vivre-ensemble.

Ce tournoi durera deux (2) mois.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à ATI.