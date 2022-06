Lancement des activités de la Fédération tchadienne de baseball et de softball

Le vice-président du Comité olympique et sportif tchadien (Cost), Bani Gata Ngoulou, a lancé le 25 juin, à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS), les activités de la Fédération tchadienne de baseball et de softball.

Le baseball et le softball sont des disciplines américaines. Deux disciplines sœurs qui se jouent de la même manière. Sauf que, distingue Dr Woïbogo Dunia Dertos, président de cette jeune fédération, la différence se fait au niveau du terrain et des éléments techniques utilisés. « Elles sont à la fois individuelles et collectives. Il faut faire de façon à éliminer l’équipe adverse. C’est une discipline qui intéresse tous les âges », déclare-t-il.

Pour le vice-président du Cost, Bani Gata, le lancement de ces deux disciplines aidera non seulement cette jeune fédération à occuper une place prépondérante au sein du mouvement sportif tchadien, mais aussi à migrer vers leur pratique permanente sur le plan national qu’international.

« Je voudrais particulièrement saluer le courage de l’équipe actuelle qui se bat pour mener à bien les activités de cette fédération. Son initiative stratégique en fin d’année scolaire prouve à suffisance cette volonté d’aller plus loin avec ces deux disciplines à l’effet de permettre aux jeunes sportifs ambitieux de les découvrir et d’en pratiquer », apprécie-t-il.