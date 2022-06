La moisson des gymnastes tchadiennes présentée au ministre des Sports

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mahmoud Ali Seid, a reçu le 28 juin, les jeunes gymnastes tchadiennes formées en Espagne par la fondation Ramon Grosso. Conduites par le président du Comité olympique et sportif tchadien (Cost), Idriss Dokony Adiker, ces espoirs ont remporté plusieurs médailles dans leur pays hôte.

« Elles sont courageuses, fortes et déterminées », loue la délégation de la fondation Ramon Grosso, lors de la présentation des gymnastes tchadiennes au ministre des Sports. Selon le Comité olympique et sportif tchadien (Cost), ces athlètes ont remporté 15 médailles (Or, argent, bronze) individuelles et en équipe.

Le ministre apprécie le travail « louable » fait par la fondation en faveur du Tchad. « Au niveau national, vous êtes les précurseurs de la gymnastique. Vous formez nos espoirs. Je suis très touché par ce spectacle de résultats », se satisfait-il.

Ces gymnastes encadrées en Espagne depuis 2019, ont participé à un championnat régional et un autre national dans leur pays hôte. La fondation envisage les accompagner pour une éventuelle participation aux Jeux olympiques de Paris 2024.