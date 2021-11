Kanem : le canton Areyourou vit sa première saison hippique

Baptisée “Grand prix d’Areyourou, la saison hippique 2021-2022 a été lancé le samedi 27 novembre par l’Association d’encouragement pour l’Amélioration de la race de chevaux au Tchad (AEARCT).





Les prix sont composés de :

Courses Distance (m) Catégories 1er Prix 2ème Prix 3ème Prix 1ere Course 1 400 3ème des sélections Moto 100 000 F 75 000 F 2ème Course 1 400 Néant AEARCT Moto 100 000 F 75 000 F 3ème Course 1 400 2ème des sélections Moto 100 000 F 75 000 F 4ème Course 1 500 Ras-Ras AEARCT Moto 150 000 F 100 000 F 5ème Course 1 500 1er des sélections Moto 150 000 F 100 000 F 6ème Course 1 600 GARGACHE AEARCT Moto 200 000 F 150 000 F





Cette course hippique a mobilisé une immense foule. Des hommes, femmes, enfants sont sortis massivement assistés à la course. Des applaudissements, des cris et des youyous font l’ambiance du « Grand Prix d’Areyourou ».





Six courses sont au programme avec six motos remises aux gagnants. Voici les premiers gagnants :

1 er course : n° 11, Fi Al Acham de Mbodou Ahmat suivi de n°2 et 6 ;

2 ème course : n°7 Tribune Dogo de Youssouf Zene suivi de n°11 et 3 ;

3 ème course : n°11 Orabank de Mahamat Zene Wachil suivi de n°13 et 2 ;

4 ème course : n°1 La Gazelle de Khalite Issakha Barkai suivi de n°2 et 10 ;

5 ème course : n°1 Chabab Massakory de Décky Abakar Arandji suivi de n°2 et 5 ;

6ème course : n°5 Batoul de Abdraman Dj. Abdelrassoul suivi de n°1 et 3.



Le Gouverneur de la province du Kanem, Ousman Brahim Djouma souligne que c’est la première fois qu’une telle activité est organisée dans sa province. « Nous avons gagné parce que la course s’est passée en paix, en toute sérénité. Je sollicite auprès de votre association pour que l’année prochaine qu’on célèbre encore la course hippique au Kanem », a-t-il formulé.