Football : les responsables de la fédération sont-ils au-dessus de la loi ?

La reconduction de l’actuelle équipe de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) lors d’une assemblée générale tenue en catimini en dépit de toutes les injonctions de la hiérarchie provoque un tollé général dans le milieu sportif tchadien. Tout le monde attend la réaction du ministre de la jeunesse et des sports.

Les responsables de la Fédération Tchadienne de football Association (FTFA) ont encore défié leur ministère de tutelle. Une fois de plus, ils ont réédité sans coup férir leur exploit d’il y a quatre ans en organisant en catimini une assemblée générale au cours de laquelle l’actuel président de cette instance faîtière du football décrié sinon voué aux gémonies pour la léthargie du football tchadien a été reconduit par acclamation.

Cette énième reconduction est restée en travers de la gorge du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que de nombreux amoureux du ballon rond incapables de faire plier un individu plus puissant que l’État. Malgré les injonctions, les mises en garde et le retrait de la délégation de pouvoirs, l’assemblée générale a été organisée vaille que vaille. Aujourd’hui, tous les regards sont braqués sur le jeune ministre de la jeunesse et des sports. Quelle sera sa réaction par rapport à cet acte de défiance et de mépris ? L’histoire est en train de donner raison à ceux qui avaient laissé entendre après la sortie tonitruante du ministre de la jeunesse qu’il va se faire brûler les ailes pour rien. Ses prédécesseurs avaient tout essayé et ils n’ont pas pu déboulonner ce mastodonte solidement installé depuis des lustres et qui a la mainmise sur la gestion artisanale de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA). Cette équipe fait et défait les ministres sans être inquiétée.

Le jeune loup aux dents longues est attendu au tournant. A-t-il des reins solides pour remettre en cause les décisions issues de cette assemblée générale ? La question alimente les débats et les conversations de tout genre dans toutes les chaumières de la capitale. Si le football tchadien piétine, c’est à cause des intérêts des quidams bien protégés entend-on partout dans le milieu footballistique tchadien où cette reconduction de l’actuelle équipe de la Fédération Tchadienne de Football Association pour un nouveau bail de quatre ans laisse un goût amer et fait des gorges chaudes.

Les partisans de Foullah, dont la candidature à la présidence de la FTFA a été invalidée, ne s’avouent pas vaincus. Loin de là. Ils font feu de tout bois pour faire annuler cette décision issue d’une parodie d’assemblée générale, maugréent-ils. Dans tous les cas, le commun des Tchadiens attend impatiemment ce qui va se passer après la tenue de cette AG. Comme dirait quelqu’un, attendons de voir.