Football : les joueurs d’As Psi galvanisés par leur président

Le président de l’Association sportive du Groupement spécial anti-terroriste (PSI), le général Bahradine Souleymane Ahmat, par ailleurs commandant 1er adjoint du PSI, a rendu visite aux joueurs de son club en plein entrainement le lundi 16 mai.

C’est pour recueillir les doléances des joueurs que le président de l’association sportive du PSI, le général Bahradine Souleymane Ahmat a fait le déplacement. Les trouvant en pleine séance d’entrainement, le commandant 1er adjoint du PSI a échangé avec les joueurs et les membres du staff technique.

Présentant le parcours de son équipe au championnat provincial de N’Djamena, le coach de PSI, Tahir Zakaria Gardia, s’est félicité des résultats. Sur sept matchs livrés, ses poulains ont surpris les cadors du championnat de football de la capitale, en écrasant tout sur leur passage, 4 buts à 1 face à EMAT, 3 buts à zéro contre Aiglon football club, 3 à 2 contre l’Association sportive de Farcha et Foullah Edifice par 3 buts à zéro. As PSI a concédé actuellement son unique défaite face à Renaissance Football Club par 2 buts à 1 et un match nul contre Elect Sport zéro but partout. As PSI est actuellement le leader du championnat de N’Djamena devant Foullah Edifice à la différence de buts.

Très satisfait de la performance des joueurs, le général Bahradine Souleymane Ahmat promet de tout mettre en œuvre dans un bref délai pour permettre à l’équipe de garder sa suprématie.