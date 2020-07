Football : le sélectionneur Emmanuel Tregoat a entamé un regroupement des Sao en France

Le regroupement des joueurs de football évoluant en Europe s’étale du 06 au 09 juillet 2020. Il a eu la participation de l’ex international tchadien Kévin Nicaise comme entraîneur.

Les calendriers des compétitions continentales et mondiales ne sont pas encore rendus publics par les instances de football compte tenu de la situation sanitaire. Mais, le sélectionneur national des Sao, Emmanuel Tregoat, a entamé du 06 au 09 juillet 2020 en France, une série de regroupement de 26 joueurs évoluant en Europe notamment en France, en Belgique et à Luxembourg. Il a, à ses côtés, l’ex international franco-tchadien Kévine Nicaise, devenu entraîneur international.

Ce regroupement est financé par le fonds propre de la FTFA, Fédération Tchadienne de Football Association. Parmi les questions qui taraudent l’esprit des dirigeants locaux du football tchadien : ce regroupement est organisé mais pour quel résultat car le calendrier des éliminatoires de la coupe d’Afrique n’est pas connu? Et sur quel critère ces joueurs sont sélectionnés alors que certains d’entre eux ne jouent plus au football ?

Au pays, le sélectionneur national adjoint, Amane Tounia, a quant à lui élaboré un programme d’entraînement individuel des joueurs locaux pour les maintenir en jambe. Imposé par le ministère en charge des sports à la FTFA, Emmanuel Tregoat n’implique pas la Direction Technique Nationale dans les décisions prises concernant l’équipe nationle.

Engagé aux éliminatoires de la CAN 2021 qui a été reporté pour 2022 à cause de la menace du Covid-19, le Tchad a perdu deux matches dans un groupe avec la Guinée, le Mali et la Namibie.