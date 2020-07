Football : 20 arbitres d’élite et 3 instructeurs locaux du Tchad en formation

SPORT – Une formation est initiée le 05 juillet 2020 par la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) via son Département d’arbitrage. En partenariat avec la la Fifa, cette initiative a pour objectif d’outiller les participants sur les modifications des lois de jeu.

Cette formation des arbitres d’élites de football et des instructions locaux est organisée en visioconférence. Elle est axée sur la modification des lois de jeu notamment les lois 2 sur le ballon, 11 sur le hors jeu, 12 sur les fautes et incohérences et 14 sur le penalty. Sur ces différentes modifications l’on note les infractions sur le gardien de but, la faute de main, l’intervention dans le jeu.

Hormis ces modifications, les participants à ce stage vont se familiariser avec de nouveaux concepts de l’arbitrage tels que : le challenge ou tacle et duel, la faute de mains et tactiques, les incidents dans la surface de réparation et les hors jeu. Cette formation regroupe les arbitres venus des provinces et ceux de N’Djamena et durera 4 jours.