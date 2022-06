Encadrées par la fondation Roman Grosso en Espagne, des jeunes gymnastes tchadiennes sont de retour au pays

Depuis quelques années, 5 jeunes filles tchadiennes sont encadrées en gymnastique, en Espagne, par la fondation Roman Grosso. De retour au Tchad, pour quelques jours, ces athlètes ont été accueillies le 24 juin, à l’aéroport Hassan Djamous par le président de la Fédération tchadienne de basket-ball, Bani Gata Ngoulou.

La fondation Roman rêve de faire qualifier au moins une de ces athlètes aux Jeux olympiques de Paris de 2024. « Très content de revenir au Tchad après deux ou trois ans. Le projet que nous avons pour le Tchad est d’appuyer les activités sportives de manière générale. Mais aussi l’éducation. Ce que nous voudrions réaliser est un centre éducatif. Ce projet voudrait qu’il y ait au moins une fille qui représente le Tchad aux Jeux olympiques de Paris de 2024. La fondation travaille pour que cela se réalise. Nous espérons aller ensemble de l’avant », ambitionne le président de ladite fondation, Roman Grosso, qui est un ancien joueur du Real Madrid.

Le président de la Fédération tchadienne de basket ball, Bani Gata Ngoulou, se réjouit de cette initiative de la fondation Roman Grosso qui est le fruit d’une coopération entre le Tchad et l’Espagne à travers les Comités olympiques sportifs nationaux. « L’idée est de développer la pépinière. Nous accueillons nos jeunes pépites qui sont un exemple de développement à long terme. On a des futurs gymnastes et qui sait, peut-être une future médaillée olympique tchadienne aux JO de Paris », espère-t-il.