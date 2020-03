Coronavirus : les derniers matches de la Ligue de football de N’Djamena avancés

Football – Initialement prévus le 4 avril, les derniers matchs du championnat de football de N’Djamena se joueront simultanément ce jeudi dans différents stades de la capitale, selon le nouveau calendrier modifié.

Pour anticiper sur les mesures préventives contre le coronavirus, la Ligue de football de N’Djamena a pris les devants. Selon son nouveau calendrier modifié, les cinq derniers matches de la compétition sont reprogrammés pour ce jeudi 19 mars dans la capitale. Ils étaient initialement prévus pour le 4 avril.

L’avant-dernière place sera ainsi disputée entre AS DGSSIE et As PSI à 8 heures au stade Idriss Mahamat Ouya. Dans l’après-midi, à 15 heures 45, Tourbillon et Renaissance FC s’affronteront, eux, au Complexe sportif de Diguel.

Au même moment, AS Coton Tchad tentera de prendre sa revanche sur les Aiglons à l’Académie de Farcha. Alors qu’au stade de Paris-Congo, Elect-Sport jouera sa qualification pour le championnat national contre AS Farcha. Et le derby entre le Gazelle et Foullah se disputera au stade Idriss Mahamat Ouya.