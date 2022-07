Championnats d’Afrique centrale d’athlétisme : le Tchad glane 33 médailles

Aux championnats d’Afrique centrale d’athlétisme U18 et U16, organisés du 18 au 19 juin à Garoua, au Cameroun, la délégation tchadienne a remporté 33 médailles dont 13 en or. Une moisson présentée ce jour au ministre des Sports, Mahmoud Ali Seid, qui les félicite pour cette performance, malgré les difficultés.

30 athlètes tchadiens ont pris part à cette compétition. La catégorie U18 a occupé la première place devant le Cameroun, et trois autres pays. La catégorie U16, elle, s’adjuge la 2e place. 1/3 des champions est venu de province. « Ils travaillent dans des conditions plus difficiles que ceux de N’Djaména », fait remarquer le président de la Fédération tchadienne d’athlétisme, Ali Faudet, ajoutant des conditions difficiles de voyage à cause du mauvais état des routes.

Accueil de la délégation tchadienne de retour de Garoua

Le ministre des Sports, Mahmoud Ali Seid, apprécie le travail de la délégation tchadienne. « La moisson est remarquable. Nul ne peut ignorer les conditions dans lesquelles vous évoluez pour accéder à ce niveau. Vous vous êtes battus dignement, de façon inlassable pour glaner ces médailles. Vous êtes en train de montrer le chemin à d’autres jeunes », encourage-t-il.