Can2021: place à la demi-finale

La première demi-finale de la Can2021 commence ce soir. Un seul match au programme de la journée.

Le match oppose le Burkina Faso au Sénégal dès 20 heures à Yaoundé au stade Ahidjo Amadou. Le Burkina Faso, finaliste de la Can 2013 affronte le Sénégal qui a perdu en finale face à l’Algérie lors de la dernière édition en 2019. Sadio Mané et ses co-équipiers présentent l’effectif le plus dangereux des engagés de cette phase finale. Le Burkina Faso peut aussi compter sur le retour du talentueux Bertrand Traoré. Un atout majeur pour mettre en doute le Sénégal favori.



Demain le Cameroun, pays hôte défie l’Egypte dans le cadre du second match de cette demi-finale à 20 heures au stade d’Olembé, autorisé de nouveau par la CAF à accueillir des matches.