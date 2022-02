CAN 2021: un choc au programme pour une place en finale

Après la qualification du Sénégal hier pour la finale, deux géants s’affrontent aujourd’hui pour le second ticket.



Le Cameroun affronte l’Egypte ce jeudi pour le second match de la demi-finale de la CAN des 20 heures à Yaoundé. Le Cameroun devrait encore compter ce soir sur Vincent Aboubakar, meilleur buteur de la compétition avec six buts mais aussi sur Karl Toko Ekambi qui est le deuxième meilleur buteur avec cinq réalisations. L’Egypte de son côté peut compter sur Mohamed Saleh qui a fait une belle prestation contre le Maroc en quart de finale avec un but et une passe décisive.

La rencontre aura lieu au stade Olembé où une bousculade a fait huit morts et plusieurs blessés lors du match entre le Cameroun et les Comores. Apres quelques jours de fermeture, le gouvernement a pris des mesures et permis la rencontre de ce soir.

En rappel, le Sénégal s’est qualifié hier en battant le Burkina Faso 3 buts à 1.