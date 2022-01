CAN 2021 : les matchs du jour

Les huitièmes de finale de la Can se poursuivent. Deux matches au programme de la journée

Première rencontre de ce mardi 25 janvier 2022, le Sénégal affronte le Cap-Vert dès 17 heures à Bafoussam. Le Sénégal qui a fini à la première place du groupe B avec cinq points sans encaisser le moindre but, devrait compter ce soir sur Sadio Mané pour accéder aux quarts de finale. Le Cap-Vert a fini troisième du groupe A derrière le Cameroun et le Burkina Faso et s’est qualifié en tant que meilleur 3ème.



Deuxième rencontre de la journée, le Maroc joue contre le Malawi à 20 heures. Les Marocains sont favoris de ce match. Le Maroc a réussi la phase de poule avec deux victoires et un nul. Le Malawi a fini avec un statut de meilleur troisième de sa poule.

Notons aussi que le Cameroun et la Gambie se sont qualifiés pour les quarts de finale hier.

Une bousculade devant le stade Olembé avant le match de Cameroun face aux Comores a fait huit morts et plusieurs blessés.