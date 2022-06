Airtel Tchad organise la 1ère édition de course hippique “Grand Prix Airtel”

Airtel Tchad en partenariat avec l’Association d’encouragement et l’amélioration de la race des chevaux au Tchad (A.E.A.R.C.T) a organisé une course hippique dénommée «Grand prix Airtel », ce dimanche 12 juin à l’hippodrome d’Afrouk dans le Hadjer-Lamis.

Cinq courses au programme

La 1ère course a opposé la catégorie des chevaux et juments n’ayant jamais couru ou gagné. Le premier prix a été remporté par le joker Mahamat Adoum. Le deuxième prix revient au joker Obi Teguil et le troisième par le joker Mahamat Zene Moussa.

La 2ème course a opposé la catégorie des chevaux et juments ayant gagné de 15 à moins de 60 points. Ils ont compéti sur une distance de 1 500m. Le 1er prix a été remporté par le joker Issakha Ahmat, le 2ème par Mahamat Adoum et le 3ème par Abdraman Moussa.

La 3ème course a opposé la catégorie des chevaux et juments ayant gagné de 60 à moins de 180 points. Ils ont couru sur une distance de 1 500m. Le 1er prix a été remporté par le joker Mahamat, le 2ème par Mahamat Adoum et le 3ème par Abdraman Moussa.

La 4ème course a opposé la catégorie des chevaux et juments ayant gagné de 60 à moins de 180 points. Ils ont compéti sur une distance de 1 600m. Le 1er prix revient au joker Mahamat Adoum, le 2ème prix par Issakha Ahmat et le 3ème par Abdraman Mahamat.

La 5ème course, a opposé la catégorie des chevaux et juments ayant gagné de 180 à moins. Ils ont compéti sur une distance de 1 600m. Le 1er prix revient à Abdraman Moussa, le 2ème à Mahmout Moussa et le 3ème à Moussa Idriss.