يسخر من زميله أثناء إلقاء محاضرة في الفصل ويتلقى رصاصة بالمقابل

أنجمينا: (Tchad infos)

تلقت “تشاد إنفو Tchad infos” بعض التفاصيل عن الظروف التي أصيب فيها طالب بالرصاص هذا الصباح في جامعة HEC-Tchad “هيك تشاد” في أنجمينا.

وقد تكشفت الحقائق أثناء تواجدهم في قاعة المحاضرات حوالي الساعة 9 صباحًا ، عندما قدم طالب عرضاً تقديمياً أمام زملائه في القاعة. وقد قام أحدهم بالضحك عليه. وقد شعر المقدم بالحرج والإهانة “وفقًا لشهادة أحد الطلاب المتواجدين أثناء الحادثة” ، ثم قام بإخراج مسدساً وباشر بإطلاق النار على رفيقه. وقد أصيب الطالب الآخر بالطلقة في قدمه.

يتابع الطالب: “كنا في منتصف جلسة عندما استمعنا إلى صوت البندقية”.

وقد تم نقله إلى عنبر الإسعافات الأولية في الجامعة ومن ثم نقله إلى المستشفى. وقد تم إخراج جميع الطلاب المتواجدين داخل حرم الجامعة. وقال مدير الجامعة الذي اتصل به فريق العمل الخاص بـ”تشاد إنفو” إنه فوجئ بهذا الحدث وأوضح أيضاً أن كاميرات المراقبة ستسمح لهم باكتشاف مطلق النار.

تقرير: محمد كبرو حسين