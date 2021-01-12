يحرص USPR على الإعتصام غداً رغم المنع من قبل الحكومة

أنجمينا: (Tchad infos)

سياسة – أصدر وزير الأراضي والإدارات الإقليمية “محمد إسماعيل شايبو” ، قرارا يقضي بمنع اعتصام الحزب السياسي “الاتحاد المقدس من أجل الجمهورية”(USPR) والمقرر عقده غدا 13 يناير أمام وزارة الصحة العامة و التضامن الوطني ، ولكن من الواضح أن الحزب لا ينوي الرضوخ لهذا القرار.

وأما الهدف من هذا الاعتصادم ، وفقاً لما قاله “جيكومبي فرانسوا” ، هو فقط “طلب بعدم تجديد حظر مدينة أنجمينا المقرر بموجب المرسوم رقم 2585 المؤرخ في 31 ديسمبر 2020 ، والذي تم تجديده بموجب المرسوم رقم 002 المؤرخ في 7 يناير 2021” ، ويرى أن هذا القرار هو “حرب أعلنتها الحكومة على الشعب التشادي” بالنسبة له ، “لا يمكننا في نفس الوقت الادعاء بإنقاذ السكان من فيروس كورونا وقتلهم بالجوع”.

ولكن وزير الأراضي والإدارات الإقليمية محمد إسماعيل شايبو منع التظاهرة على أساس مخالفة المرسوم الخاص بحظر المدينة ، على الرغم من ذلك ، فإن رئيس حزب الاتحاد المقدس من أجل الجمهورية “جيكومبي فرانسوا” ، زالذي تواصل معه مراسلونا عبر الهاتف ، أعلن أن هذا الاعتصام سيعقد غداً لأنه قال: “هذا عمل مواطن وجمهوري ، يهدف إلى تعريف قادتنا بسخطنا وضجرنا في مواجهة قرار جائر وتعسفي يرهن “المدرسة لأطفالنا ويهدد جميع الأنشطة الاقتصادية”.

ويعتقد فرانسوا أن إجراءات محاربة كوفيد -19 تستحق الثناء بالتأكيد ، لكنها لا تتوافق مع واقع المواطنين في هذا البلد.

تقرير: محمد كبرو حسين