وزارة الأمن العام والهجرة تمنع العديد من المسيرات والاعتصامات

أنجمينا: (Tchad infos)

حظر وزير الأمن العام للتو الاعتصامات والمسيرات التي أطلقتها العديد من المنظمات والأحزاب السياسية في 13 و 15 و 16 فبراير 2021.

بدأت هذه المسيرات والاعتصامات بالتوافق مع الإجرائات الجمهورية من أجل التقدم ، والحركة الإفريقية لرفض فرنك الاتحاد المالي الإفريقي (MPR-F CFA) ، والحركة الوطنية للتغيير في تشاد (MNCT) وحزب المحولون ، وبحسب المرسوم الموقع نيابة عن وزير الأمن من قبل نظيره بوزارة العدل “جمعة عربي” ، فإن هذه المسيرات “ممنوعة منعا باتا” في أنجمينا وجميع الأقاليم الأخرى.

يبرر المرسوم أن: “وزارة الأمن العام والهجرة ، والمسؤولة عن حماية الناس وممتلكاتهم لا يمكن أن تسمح بمثل هذه المسيرات التي من المحتمل أن تسبب إخلال بالنظام العام”.

تقرير: محمد كبرو حسين