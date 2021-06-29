نيجيريا: الجيش يقوم بإبادة 12 عنصراً من جماعة “بوكو حرام” المتطرفة

أنجمينا: (Tchad infos)

الجيش النيجيري يعلن قتل 12 مقاتلا من صفوف الجماعات المتطرفة “بوكو حرام” برصاص القوات النيجيرية يوم الأحد عندما أحبطوا هجوما لمجموعة متطرفة على قاعدة عسكرية في شمال شرق ولاية بورنو ، حسبما أفاد المتحدث بإسم الجيش.

وقال المتحدث “أونيما نواتشوكو” خلال بيانه ، في بيان صدر يوم الإثنين ، إن مجموعة من مقاتلي بوكو حرام في شاحنات مزودة بأسلحة رشاشة ودراجات نارية هاجمت قاعدة عسكرية يوم الأحد في منطقة بولا يوبي بالبلاد “ولاية بورنو” ، وقد تعرضوا لإطلاق نار كثيف من جانب الجنود.

وقال نواتشوكو: “تبادلت القوات إطلاق النار مع مقاتلين من حركة بوكو حرام وتمكنت من قتل 12 إرهابيا ، فيما فر عدد آخر من المصابين”.

وأضاف٬ أن جنديين لقيا حتفهما في الإشتباك ، وأصيب خمسة آخرون بجروح وقد تم إجلائهم لتلقي العلاج في منشأة طبية.

وقال المتحدث إن نجاح هذه العملية يرجع إلى حد كبير من التنسيق الجيد بين العنصر الجوي لعملية هادين كاي والقوات البرية ، مضيفا أنه تم العثور على أسلحة من بينها أسلحة محمولة على شاحنات وأسلحة فتاكة أخرى من الإرهابيين. .

للتذكير: تحاول جماعة بوكو حرام منذ عام 2009 إقامة دولة إسلامية في شمال شرق نيجيريا. كما وسعت هذه المجموعة الإرهابية هجماتها إلى البلدان الأخرى المطلة على بحيرة تشاد.

تقرير: محمد كبرو حسين