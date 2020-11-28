منصة الحوار بين الأديان: رئيس الجمهورية يدعو إلى توطيد الوحدة الوطنية

أنجمينا: (Tchad infos)

بمناسبة الذكرى الـ 11 ليوم الصلاة من أجل السلام والتعايش السلمي الذي يحتفل به يوم 28 نوفمبر من كل عام ، ودعا رئيس الجمهورية خلال المناسبة إلى توطيد الوحدة الوطنية.

وفي خلال حديثه اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 بمناسبة يوم الصلاة ، دعا رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مرة أخرى إلى توطيد السلام والوحدة الوطنية ، وقال الرئيس ديبي: “يجب على كل تشادي أن يدرك تماماً ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية”.

ويجب علينا نحن أيضاً أن نحارب بلا كلل أو ملل وضم الآخرين والإنسحاب إلى أهداف المجتمع ، ويصر مشير تشاد على أن الأهداف المرتبطة فقط بالمصالح الفضلى للبلد يجب أن تركز إهتمامنا.

بالنسبة له ، كل من كان في داخل البلد أو خارجه ، يجب عليه أن يكون مدركاً تماماً لضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الإستقرار ، ويصر رئيس الجمهورية: “لنكن أكثر إتحاداً ، لنتجاوز كل الأنانية وكل الإعتبارات المتعلقة بالإنقسامات بإختلاف أنواعها”.