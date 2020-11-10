مالي: وفاة الرئيس المالي الأسبق “أمادو توماني توري”

أنجمينا: (Tchad infos)

توفي رئيس مالي السابق أمادو توماني توري ، الذي أطاح به إنقلاب عام 2012 ، صباح اليوم الثلاثاء في تركيا ، حيث تم إجلاؤه لأسباب صحية.

ويُعتقد أن الرئيس المالي السابق أمادو توماني توري قد توفي بنوبة قلبية في إسطنبول-تركيا ، ولم يتم تأكيد المعلومات رسمياً

يُعتبر رجل مالي السابق ، البالغ من العمر 72 عامًا ، “جندي الديمقراطية” من قبل مواطنيه ، لمشاركته في الإنقلاب الذي أطاح بالجنرال موسى تراوري في عام 1991 ، قبل أن يسلمه السلطة ، وفي العام التالي للرئيس المنتخب الجديد عمر كوناري ، وأُنتخب لاحقًا رئيساً للجمهورية من عام 2002 إلى عام 2012 قبل أن يطرده انقلاب جديد.