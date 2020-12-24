ليلة عيد الميلاد: إنتشار واسع لعناصر الأمن والصليب الأحمر في دوارات العاصمة

أنجمينا: (Tchad infos)

حدث – أنجمينا تنبض بالحيوية في ليلة 24 ديسمبر: إنها ليلة عيد الميلاد (النويل) في بعض الدوارات وأماكن الإزدحام تم نشر عناصر الأمن والصليب الأحمر التشادي لمنع أي مخاطر ومساعدة المواطنين المحتاجين.

جرت العادة أن تقوم السلطات التشادية عشية احتفالات نهاية العام (عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة) بتعزيز الإجراءات الأمنية في الأحياء ومفترقات الطرق ، كما يقوم الصليب الأحمر التشادي بذلك من خلال رجال الإنقاذ الميداني للتعامل مع حالات الحوادث أو المشاكل الصحية الأخرى.

ونظرًا لوباء كوفيد-19 الحالي ، قد تم توفير كمامات الوقاية لمنع مخاطر إنتشار العدوى والإصابة بالفيروس.

الإحتفالات بدأت للتو ومن الواضح أن الجميع يأمل أن تنتهي بشكل جيد.