لايستطيع الصندوق الخاص أن يغطي كل وعود رئيس الجمهورية ، النأئب “مادتونغوي بنلنقار”

أنجمينا: (Tchad infos)

مشروع قانون المالية لعام 2021 قيد المناقشة في الجمعية الوطنية الآن ، وقد أتت فرصة النائب “مادتونغوي بنلنقار” للإشارة إلى التناقض بين الوعود العديدة لرئيس الدولة خلال جولاته والظروف المنصوص عليها في ميزانية 2021 لتحقيقها.

وقدم وزير المالية والميزانية برنامجه للدولة لعام 2021 في 30 ديسمبر إلى الجمعية الوطنية ، وفي خلال المناقشات ، أبدى بعض النواب تحفظات عديدة – بحسب “النائب مادتوينقي”.

“كل الوعود التي قطعها الرئيس عندما تأخذ هذه الميزانية ، وأعتقد أن الصندوق الخاص بالميزانية لا يمكن أن يغطي كل وعود رئيس الدولة” ، النائب مادتونغوي يبدي أسفه وبشدة ، لذلك فهو يتساءل عن تحقيق هذه الوعود ، ويضيف: “لا أعرف … الحكومة بأي إستراتيجية ، سيرى رئيس الدولة الذي قام بإصدار تعليمات تفيد بتحقيق جميع مشاريعها الناجحة”.

– وتقدر ميزانية الدولة لعام 2021 بـ 1247 مليار فرنك.