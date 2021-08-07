Samedi 7 août 2021
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كومرا: “وكت تما” مظاهرات سلمية جديدة ضد المجلس العسكري الإنتقالي

Mahamat Kabaro
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أنجمينا: (Tchad infos)

تزامناً مع التحركات في العاصمة أنجمينا أيضاً ، اعتباراً من 29 يوليو انطلقت المظاهرات بتنسيق تجمع المواطنين “وكت تما” تحت شعار “لا للمجلس العسكري الانتقالي” (CMT) واليوم السبت الموافق 7 أغسطس في كومرا حاضرة إقليم “مندول” بجنوب البلاد.

هذا الصباح في الساعة 6 صباحًا ، تم الانتهاء من التجمع أمام دار البلدية. وقد خرج الكثير من الشباب لمساندة رفاقهم الٱخرين. من قاعة المدينة ، عند الدوار ، مروراً بمنطقة الممثل 2 إلى الحي الثالث ، منطقة مادان ، جويردينجار ، السوق الحديث ، وأيضاً يتم احترام خط السير المحدد من قبل السلطات في 29 يوليو.

لايوجد حوادث ولا مخالفات ، الشرطة تشرف بهدوء على المتظاهرين الذين يهتفون “لا لفرنسا” ، “ماكرون خارج تشاد” ، “البطاقة الحمراء للـCMT” ، “إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة” ، “تشاد أولاً وقبل كل شيء سكانها” .

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro

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économie

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