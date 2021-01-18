كوفيد-19: متوسط عمر الذين ماتوا في تشاد هو 68

أنجمينا: (Tchad infos)

كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بـ كوفيد-19 ونتيجة لذلك ، يموتون أكثر من الشباب.

بعد وصوله إلى تشاد منذ 19 مارس 2020 ، استمر كوفيد -19 في حصد الضحايا 111 ، هذا هو إجمالي عدد الأشخاص الذين قتلهم هذا المرض وفقاً لتقرير لجنة الاستجابة الصحية الوطنية 17 يناير 2021.

بمناسبة المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين 18 يناير عبر الفيديو ، اقترح المنسق الوطني للاستجابة الصحية البروفيسور “شوا أوشيمي” ، أن متوسط أعمار الأشخاص الذين ماتوا نتيجة الإصابة بهذا الفيروس في تشاد يبلغ من العمر 68 عاما.

يدعم هذا البيان فكرة أن “كوفيد -19 مرض يصيب كبار السن” ولكن احذر ، “القارة الأفريقية تواجه متغيرات جديدة للفيروس الأكثر عدوى” ، كما يقول المنسق الوطني للاستجابة الصحية والذي يدعو المواطنين أيضاً إلى تجنب التجمعات ذات الطابع الاجتماعي.

ولاحظ أن جميع أحياء أنجمينا مصابة بهذا المرض بالنسبة للبروفيسور شوا أوشيمي ، “الحظر قيد ولكنه يظل الطريقة الوحيدة للتخفيف من العدوى الجماعية”.

تقرير: محمد كبرو حسين