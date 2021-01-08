كوفيد-19: بعض الخدمات تم السماح لها بالعمل في “وزارة الطيران”

أنجمينا: (Tchad infos)

وزير الطيران المدني والأرصاد الوطنية ، بعد الإطلاع على المرسوم رقم 002 والذي يقضي بتمديد “حظر” مدينة أنجمينا ، بمرسوم وزاري يعيد تنظيم خدمات وزارته.

ووفقاً للمادة 1 من المرسوم ، تم تجديد تعليق رحلات الركاب من الخارج من وإلى تشاد ، وكذلك الرحلات الداخلية ، لمدة أسبوع واحد من 7 يناير إلى 15 يناير 2021 1، باستثناء رحلات الشحن.

الخدمات التي تقع تحت إشراف هيئة الطيران المدني: الإدارات والأقسام الفنية ، خدمات عند الطلب ، التنسيق الوطني لبرنامج مكافحة Covid-19 ، التوقفات الفنية ، الإجراءات الطبية والإجلاء بالطائرات الطبية ، الرحلات الخاصة الخاضعة للحجز تفويضات صريحة من الدوائر الصحية المختصة والخدمات الفنية لأنشطة الطيران الوطنية.

الخدمات التي تقع تحت إشراف ASECNA: خدمات الحركة الجوية ، إدارة حرائق المطارات ، خدمة صيانة IRE و IGC ، خدمة الاتصالات والمقاييس ، قادة المناوبة ، خدمة فواتير AIM وخدمة كشوف المرتبات.

الخدمات التي تقع تحت إشراف قسم العمليات: خدمة تشاد للمناولة ، شركة SCORPION (السلامة والأمن) وخدمة صيانة المحطة.