كوفيد-19: “الوضع مقلق للغاية في مدينة أنجمينا” ، لجنة إدارة الأزمات الصحية

أنجمينا: (Tchad infos)
اجتمعت لجنة إدارة الأزمات الصحية اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 برئاسة الجمهورية لتقييم حالة الوباء الحالي كوفيد-19.
ويُظهر تحليل لجنة إدارة الأزمات الصحية أن الوضع الوبائي الآن “مقلق للغاية” في مدينة أنجمينا ، المعزولة بالفعل عن بقية البلاد ، وفي أقل من أسبوع تم تسجيل 241 مصاباً بالفيروس ما بين 30 ديسمبر و 5 يناير ، بزيادة قدرها 90٪.
ووفقاً للجنة إدارة الأزمات الصحية ، فإن هذا التفشي ناتج عن عدم الامتثال للبروتوكولات الصحية وإجرائات الحاجز الصادرة من الحكومة.
وأصرت اللجنة على الحاجة إلى تطبيق إجرائات “الحاجز” وتعزيز الرقابة على تطبيقها في جميع أنحاء البلاد ، وأشار إلى أنه اطلع على الإجراءات المختلفة الموصى بها لوقف انتشار الفيروس من أنجمينا إلى المحافظات الأخرى بالدولة لغرض تعزيزها وتحسينها اعتباراً من 8 يناير 2021 ، بعد استشارة اللجنة العلمية لتنسيق الإستجابة الصحية الوطنية.
وكما أطلع وزير الصحة العامة والتضامن الوطني اللجنة على الخطوات الجارية للحصول على اللقاح المعتمد ضد كوفيد-19 خلال الربع الأول من العام الجاري.