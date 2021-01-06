كوفيد-19: “الوضع مقلق للغاية في مدينة أنجمينا” ، لجنة إدارة الأزمات الصحية

أنجمينا: (Tchad infos)

اجتمعت لجنة إدارة الأزمات الصحية اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 برئاسة الجمهورية لتقييم حالة الوباء الحالي كوفيد-19.

ويُظهر تحليل لجنة إدارة الأزمات الصحية أن الوضع الوبائي الآن “مقلق للغاية” في مدينة أنجمينا ، المعزولة بالفعل عن بقية البلاد ، وفي أقل من أسبوع تم تسجيل 241 مصاباً بالفيروس ما بين 30 ديسمبر و 5 يناير ، بزيادة قدرها 90٪.

ووفقاً للجنة إدارة الأزمات الصحية ، فإن هذا التفشي ناتج عن عدم الامتثال للبروتوكولات الصحية وإجرائات الحاجز الصادرة من الحكومة.

وأصرت اللجنة على الحاجة إلى تطبيق إجرائات “الحاجز” وتعزيز الرقابة على تطبيقها في جميع أنحاء البلاد ، وأشار إلى أنه اطلع على الإجراءات المختلفة الموصى بها لوقف انتشار الفيروس من أنجمينا إلى المحافظات الأخرى بالدولة لغرض تعزيزها وتحسينها اعتباراً من 8 يناير 2021 ، بعد استشارة اللجنة العلمية لتنسيق الإستجابة الصحية الوطنية.

وكما أطلع وزير الصحة العامة والتضامن الوطني اللجنة على الخطوات الجارية للحصول على اللقاح المعتمد ضد كوفيد-19 خلال الربع الأول من العام الجاري.