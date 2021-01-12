كوفيد-19: “الكثير من الأشخاص قد يأتون متأخرين الى المستشفى” ؛ الأستاذ شوا أوشيمي

الأستاذ: شوا أوشيمي

أنجمينا: (Tchad infos)

الظهور المتأخر للمرضى في الهياكل الصحية ، يقلق التنسيق الوطني للاستجابة الصحية ، وأعرب عن استيائه خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافه اليوم وزير الصحة والمنسق الوطني للاستجابة الصحية.

فبعد الارتفاع الأخير في عدد الحالات المرتبطة بوباء الفيروس كوفيد-19 ، يأسف منسق الاستجابة الصحية الوطنية للقدوم المتأخر للمرضى إلى الهياكل الصحية ، “يصل الكثير من الناس في وقت متأخر إلى المستشفى” ، يعرب الأستاذ “شوا أوشيمي” عن أسفه الشديد ، بالنسبة له “عندما تكون هناك أعراض مثل السعال وما شابه ، يجب عليك نقل هؤلاء المرضى إلى المستشفى وبسرعة”.

ودعا السكان أيضاً إلى احترام الإجرائات خاصة في هذا الوقت الذي يكون فيه الجو بارداً ، لأن المرض بالنسبة له آخذ في الازدياد في هذا الموسم.

تقرير: محمد كبرو