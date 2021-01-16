قيرا: عملية تنظيف شملت عدد من الأحياء بمدينة “مونقو”

أنجمينا: (Tchad infos)

من أجل مدينة نظيفة ، نظمت بلدية “مونقو” الحضرية بالتعاون مع شبكة منصة مواطن بلا حدود نشاطاً للمواطنين هذا الصباح في الدائرة الأولى بمدينة مونقو ، على وجه التحديد في حي “جوخان” ، ويعتبر هذا النشاط كجزء من فعاليات أسبوع المواطنة.

والهدف هو تنظيف الأماكن العامة من أجل جعل البيئة صحية ، أما بالنسبة لرئيس بلدية مدينة مونقو “حسن سليمان آدم” فإن عملية النظافة هذه هي جزء من أجندة مؤسسته الحكومية التي اتخذت إجرائات المواطنين لفترة طويلة جداً فإن الصرف الصحي هو مسألة روح مدنية ويجب أن يكون لدى كل شخص بيئة صحية في الاعتبار لأنه بفضل النظافة تمكنا من التخلص من جميع أنواع الأمراض.

وأضاف رئيس بلدية مدينة مونقو ، يأتي هذا العمل المواطن في الوقت المناسب خاصة مع ظهور وباء كوفيد -19 ، وهي ظاهرة عالمية لم تسلم منها مدينة مونقو أيضاً وانتهز الفرصة لتوعية السكان بتنظيف بيئتهم وقبل كل شيء احترام تدابير الحاجز التي تعتمد بشكل أساسي على ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الإجتماعي ، إلخ.

في مواجهة هذا ، لم يتم استبعاد سكان حي جوخان عن هذه المهمة ، لأنها مبادرة جديرة بالثناء اتخذتها بلدية مونقو. ووعد سكان الحي أيضاً بتولي هذا العمل لمساعدة رجال البلدية على إنجاز مهمتهم جنباً إلى جنب.

للتذكير أيضاً ، منذ ظهور كوفيد -19 ، أبلغت مقاطعة “قيرا” عن 19 حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا.

تقرير: محمد كبرو حسين