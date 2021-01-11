قيرا: ضبط المنتهكين لإجرائات الحاجز في مدينة مونقو

أنجمينا: (Tchad infos)

بعد أيام قليلة من الاجتماع الذي دار بين السلطات الإدارية والمدنية والعسكرية بشأن إدارة فيروس كورونا برئاسة والي ولاية قيرة “الدقو يعقوب” ، اقتحمت الشرطة مختلف شرايين مدينة “مونقو” بهدف ضبط الأشخاص المخالفين لإجرائات الحاجز التي تم فرضها من قبل الحكومة التشادية.

وفي صباح اليوم الإثنين 11 يناير 2021 ، نزلت قوات الأمن إلى سوق ألايي في مدينة مونقو لضمان احترام إجرائات الجدار ، وتشمل هذه الإجرائات ارتداء “الكمامة” الواقية إجبارياً ، وحظر الحشود لأكثر من 50 شخصاً ، والتباعد الاجتماعي ، وفي خلال هذه المداهمة العملية التي شملت عدد من الأماكن العامة بمدينة مونقو ، القت قوات الأمن القبض على عدد من الأشخاص المخالفين للإجرائات الإجبارية وسيتعين عليهم أيضاً دفع غرامة قبل إطلاق سراحهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه بشكل عام ، فهم السكان فائدة ارتداء الكمامات الواقية بالإضافة إلى التدابير الأخرى لمكافحة وباء فيروس كورونا.

تقرير: محمد كبرو حسين