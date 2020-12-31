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  • قيرا: الإحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة بمعسكر الجيش في “منقو”

قيرا: الإحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة بمعسكر الجيش في “منقو”

31 décembre 2020 23:30

أنجمينا: (Tchad infos)

شارك والي ولاية قيرا “الدقو يعقوب” في مراسم الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة اليوم 31 ديسمبر من كل عام.

وجاء ذلك خلال إحتفال شهد تواجد عدد كبير من الجهات الإدارية والمدنية والعسكرية وحشد من الحضور في المناسبة.

صورة من الحفل

وفي خلال كلمته ، قال حاكم الولاية “الدقو يعقوب” في البداية ، إن هذا الاحتفال هو فرصة للتعبير عن الفرح والتعايش بين مختلف فئات المجتمع ومنها المهنية ، وركز أيضاً على التعايش بين أبناء الوطن والعيش المشترك والسلام والتماسك الاجتماعي ، وأشار كذلك إلى أن هذه المناسبة يجب أن تكون فيها منطلق مبدأ الانسجام الاجتماعي سليماً.

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