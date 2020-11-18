تشاد: قرار يقضي بتأجيل “مهرجان داري”

أنجمينا: (Tchad infos)

أعلنت الحكومة من خلال لجنة إدارة الأزمات الصحية اليوم ، قرار يقضي بتأجيل مهرجان داري الثقافي السنوي.

“مع الأخذ في الإعتبار عودة ظهور الوباء في مناطق أخرى من العالم والمخاطر المرتبطة بإقتراب فترة إنخفاض درجات الحرارة في بلدنا ، وقررت اللجنة تأجيل تنظيم مهرجان داري” ، وبعد إجتماع اللجنة المكلفة بإدارة الأزمات الصحية ، أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء 18/نوفمبر/2020 ، قراراً يقضي بتأجيل المهرجان السنوي الثقافي الذي تبدأ فعالياته في شهر ديسمبر من كل سنة (مهرجان داري).

وأضاف البيان الصحفي أن “اللجنة تعول على الروح المدنية وتطلب من الجميع الشعور بالمسؤولية من أجل حماية بلادنا من هذا الوباء ومن خلال الإحترام الصارم لإجراءات الحواجز وقواعد النظافة المعتادة”.