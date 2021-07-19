Lundi 19 juillet 2021
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عيد الأضحى: وزارة الثروة الحيوانية تحذر من شراء الأضاحي الغير خاضعة للرقابة

Mahamat Kabaro
édité le:

أنجمينا: (Tchad infos)

بمناسبة “عيد الأضحى المبارك” والذي سيحتفل به المسلمون يوم غد الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021 ، تحذر الوزارة المكلفة بالثروة الحيوانية من اللحوم الغير خاضعة للرقابة البيطرية.

ومن خلال بيان رسمي ، أبلغت وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني من خلال إرسال وفد مراقبين إلى جميع بلديات العاصمة أنجمينا أنه يجب مراقبة جميع الأضاحي الخاضعة للذبح خلال هذه الفترة إلى التفتيش الصحي / البيطري في جميع أنحاء المدينة.

ويشير البيان الصحفي الصادر عن وزارة الثروة الحيوانية إلى إرسال فريق من المفتشين البيطريين إلى كل بلدية من أجل هذا العمل والذي بدوره الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن المهم أيضاً أن نتذكر أنه خلال موسم الأمطار هذا ، تتعرض الحيوانات للعديد من الأمراض والتي بدورها يمكن أن تصبح عدوة للبشر. وهذا هو من الأسباب الرئيسية في إبلاغ وزارة الثروة الحيوانية بأن أي لحوم لم يتم فحصها من قبل الخدمات البيطرية تعتبر لحوماً مشكوك فيها وسيتم حجزها من قبل سلطات البلدية.

وقد تم إجراء نفس الترتيبات في جميع أنحاء الأراضي الوطنية من خلال وفود الثروة الحيوانية في الأقاليم ؛ من أجل الحفاظ على صحة السكان.

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro

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économie

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