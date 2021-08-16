Lundi 16 août 2021
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عودة إلى تراب الوطن بعد 7 سنوات من الإغتراب

Mahamat Kabaro
édité le:

أنجمينا: (Tchad infos)

مختصر – مشهد الحشد في مطار العاصمة أنجمينا: بعد سبع سنوات ، عاد الطلاب التشاديون المغتربين في كوبا لدراسة الطب ، وهنا لحظات لم الشمل ولقاء العائلة هي سيدة الموقف المليئة بالمشاعر.

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro

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économie

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