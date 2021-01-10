سائقي الحافلات: “إذا لم تنظر الحكومة لوضعنا الحالي ، فسيموت البعض جوعاً”

أنجمينا: (Tchad infos)

كوفيد-19 – تم حجز مدينة أنجمينا لمدة 9 أيام ، النقل التجاري في المناطق الحضرية وبين المدن محظور ، وهذا الإجراء قد يفرض ضغوطاً على سائقي الحافلات وسيارات الأجرة الذين ليس لديهم مصدر دخل آخر.

حافلات صغيرة (كار) وسيارات أجرة (تاكسي) متوقفة في نقاط وقوف السيارات المختلفة في مدينة أنجمينا ، وإن قرار حظر مدينة أنجمينا هو الذي يفرض ذلك.

خلف وزارة الخارجية في أحد نقاط وقوف السيارات ، يوجد عدد قليل من السائقين ، في ظل الشرفة كانو مستلقين بالقرب من سيارات الأجرة والحافلات الخاصة بهم ، مغطيين بالغبار.

“أبكورة” هو المفوض التأديبي للسائقين في خط النقل هذا ، وجه شاحب وبصوت حزين ، يشرح وضعهم: “محنتنا هي أكثر من مجرد التواجد في مركز التوقف الاحتياطي هذا ، ونحن فقط نتمنى الحماية من الله. >>

“أبكورة” المفوض التأديبي بنقابة سائقي الحافلات

وفقاً لما قاله “أبكورة” ، يُحظر عليهم أيضاً نقل المنتجات الغذائية التي يأتي الناس لشرائها من السوق ، وتسائل أيضاً قبل أن يشير إلى أنه تم القبض على عدد من سيارات الأجرة والحافلات “كيف سنجد الطعام؟”.

كما يشير إلى أن العديد من زملائه المحرومين من الموارد الحيوية يمرون بأوقات عصيبة في منازلهم ، ويحذر من أنه “إذا لم تنظر الحكومة لوضعنة الحالي بشكل عاجل ، ف”سيموت” البعض جوعاً”.

تكافح الحكومة عودة ظهور كوفيد -19 ، الذي كان في ارتفاع منذ ديسمبر الماضي ، ولكن من الواضح أنه على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ، تؤثر التدابير هذه المتخذة بشدة على العديد من الأسر التي تعيش بالفعل تحت تأثير الفقر.