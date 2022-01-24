دار وداي: مظاهرات مناهضة لتنصيب مسؤول “مشيخة بني هلبة” في مدينة أبشة

(Tchadinfos) :أنجمينا

بحسب مراسلنا من دار وداي، قد نزل صباح اليوم جمع غفير من مواطني “دار وداي” وبالتحديد في مدينة “أبشة” إلى الشارع مناهضين لتنصيب المسؤول التقليدي “لكانتون بني هلبة”.

وقبيل نزول المتظاهرين إلى الشارع إحتشد صباح أمس الأحد الـ23من يناير بثانوية “محمد يعقوب دوبيو” بهدف التشاور في الأمر وإرسال وفد لمقابلة الوالي والجهات المعنية بالولاية، وبالفعل تم ذلك مُوصِلين مطالبهم المتمثلة في “إلغاء تنصيب المسؤول التقليدي لـ”مشيخة بني هلبة” بحجة أنه مسؤول رُحَّل، وإن تنصيبه بميدان الحرية يعد مساساً لسكان “دار وداي” ومفقداً لهيبتهم.

وكانت جهات تتجاذب أطراف الحديث حول تنصيب المسؤول التقليدي لـ”مشيخة بني هلبة”بأنها تستضيف المسؤول التقليدي عند القصر القديم لـ”سلطنة دار وداي” مماجعل أبناء المنطقة يقاطعون تنصيب المسؤول التقليدي لـ”مشيخة بني هلبة” الرُّحَل.

أما بالنسبة للمشهد العام في الشارع، فلا تزال عناصر شرطة مكافحة الشغب والقوات الأمنية متواجدة في الشوارع لمنع المتظاهرين والمارة عامة، بينما المتظاهرين ينوون الزحف نحو عناصر شرطة مكافحة الشغب والقوات الأمنية.

وقد أصال عناصر شرطة مكافحة الشغب وقوات الدفاع والأمن عددا من المتظاهرين إثر إطلاقهما الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين من بينها إصابات بالغة.

ويحتمل وجود وفيات في ظل إطلاق الرصاص الحي.

وفي سياق متصل بالحدث قد تم إغلاق السوق الكبير لـ”مدينة أبشة” صباح أمس جزئياً، بينما اليوم ظلت المقرات التجارية والسوق الكبير مغلقا كُلِّياًّ بسبب التظاهرة المناهضة لتنصيب المسؤول التقليدي لـ”مشيخة بني هلبة” الرُّحَل.