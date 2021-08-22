دار وداي: تفاصيل أحداث “تِيُو Tyou” تفيد بمقتل 5أفراد من طرفي المزارعين والرعاة

أنجمينا: (Tchad infos)

بعد فترة زمنية من حقن الدماء بدار وداي ، تأججت الاشتباكات بين المزارعين والرعاة ليلة الجمعة20/08/2021م .وذلك بمنطقة “تِيُوTyou” التابعة لمقاطعة “مَنجُوبُكْ”.

وتعود أسباب الحادثة إلى خلافات بين راعي ومزارع حول إزالة الأشواك التي زُربت لحماية المزرعة ،وبعد مناوشات تبادلا الضربات بعضهما ،وأصيبا كليهما جراء استخدام العصي .

و بحسب مصادر فقد توجه مسؤول القرية عند سماعه الخبر فورا إلى مسؤول الرعاة بهدف معالجة القضية عُرفِيَّاً ،وتم الاتفاق فعلا ، لكن تأخر مسؤول قرية “كجميرا”عند مكان مسؤول الرعاة حينما كانا يتجاذبان أطراف الحديث ظن المزارعين بأن شيئا ما حدث.

ويوضح المصدر ذاته بأنه في تلك الأثناء بُثت إشاعات من طرف خفي لم يكشف عن إسمه يفيد بأن المزارعين قيد الاستعداد لمواجهة الرعاة .

وقد أرسل المزارعين وفداً للتأكد مما يجري ، وعند طريقهم اجتمعوا مع الرعاة وسط الطريق وحدثت اشتباكات و تبادل للنيران ، وأسفرت التبادلات عن “مقتل 5أفراد” من الطرفين و”إصابة7بجروح” منها بالغة .

وينوه “المصدر” إلى أن المشكلة حدثت بحضور ممثل “رئيس المقاطعة Representent du chef de Canton”السيد /إبراهيم عبدالرحيم ،الذي جاء خصيصا لتدارك الأمر ، محاولا تهدئة الطرفين لكنهما أصرا على الاقتتال.

هذا وقد أمر الوالي بنشر قوات الدفاع والأمن بموقع الحادث ليلة الجمعة 20/08/2021م .تصديا لأي هجوم محتمل من قبل الطرفين ، ولاتزال القوات متواجدة حتى هذا الوقت.

وبالفعل وصلت القوات في تمام الثامنة ليلا إلى موقع الحادث ،كما وصل أيضاً سلطان دار وداي أفي الصباح الباكر من يوم السبت 21/08/2021م. عند السادسة تماما ، وزارا مع قوات الدفاع والأمن مسرح الحدث ،وذلك مشيا بالأقدام مسافة أكثر من 15كيلو مترا لتقصي الحقائق.

ونشير إلى أن قوات الدفاع والأمن تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين ، والوضع الأن تحت السيطرة التامة.

وللتذكير فإن ماتداولته بعض الروايات التي تناولتها وسائل الإعلام بخصوص أن موقع الحادثة ممراً للمواشي لاصلة له بالموضوع.