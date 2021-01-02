“حجر كامل لمدينة أنجمينا” ، كالزيبي باهيمي ديبيه

أنجمينا: (Tchad infos)

ترأس وزير الدولة الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية السيد “كالزيبي باهيمي ديبيه” ظهر اليوم اجتماعا ضم الوزراء المسؤولين عن تطبيق المرسوم الخاص بحصر مدينة أنجمينا ، وتعزيز التدابير الصحية.

وللتذكير ، تم التوقيع على المرسوم المذكور من قبل المشير “إدريس ديبي إتنو” في 31 ديسمبر.

زمنذ البداية ، أصر وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد “كالزيبي باهيمي ديبيه” ، على وضع الشمس في مدارها ، محدداً أن بنود المرسوم الخاص بحصر مدينة أنجمينا وتعزيز التدابير الصحية التي وقعها المشير التشادي إدريس ديبي إتنو في 31 ديسمبر 2020 لم يتم تطبيقها على حسب التعليمات ، وواصل السيد كالزيبي باهيمي ديبيه شرحه بالقول إنه “حصر تام لمدينة أنجمينا”.

ولا يسمح لأيٍ كان أن يغادر منزله إلا من يعمل في الخدمات ويقوم بالأنشطة المذكورة أدناه في المادة 2. وهي: المراكز الصحية ، والعيادات الخاصة ، والمخابز ، والصيدليات ، ورجال الإطفاء. وأصحاب الفنادق وموظفو الشركة الوطنية للكهرباء وشركة المياه التشادية والأكشاك والمحلات التجارية وناقلي المنتجات الغذائية وكذلك رحلات الشحن.

وأيضاً الحدود الجوية لمدينة أنجمينا مغلقة ، لا يُسمح لشركات الطيران التي تنقل من وإلى العاصمة بالهبوط أو الإقلاع اعتباراً من تاريخ 04 يناير 2021 بعد منتصف الليل ، لا يُسمح لطائرات Air-Toumaï أيضاً بالإقلاع ، وأدلى وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية بهذه الأرقام ، وسجلت أنجمينا أكثر من 400 حالة إصابة بـ كوفيد-19 في شهر واحد ، وأدى ذلك إلى وضع سكان مدينة أنجمينا تحت إجراءات الجدار الصحي والتي فرضتها الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار من قبل مشير تشاد.

وأضاف كالزيبي باهيمي ديبيه إعلان مشير تشاد يوم 24 مايو 2020 ، أمام أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمناسبة عيد رمضان أنه في حالة عدم احترام التشاديين لقوانين الجدار الصحي ، ستتم إعادة الإجراءات التقييدية ، وقال “لقد تم ذلك اليوم في أنجمينا”.

وفيما يتعلق بالمسافرين الذين تقطعت بهم السبل عند مداخل العاصمة أنجمينا ، تم إعطاء تعليمات صارمة من قبل “MEMSGP” لحل الوضع ، بالإضافة إلى ذلك يُحظر على وكالات السفر في المدن أخرى في تشاد نقل الركاب إلى العاصمة حتى يتم رفع تدابير الحصر لمدينة أنجمينا ، عند إبلاغ وزير الدولة بحالة مركبات النقل العالقة في “كوتيري” على الحدود بين تشاد والكاميرون ، كان واضحا تماماً “أن مدينة أنجمينا فقط المحصورة” بسبب عودة ظهور وباء كوفيد-19 معلقاً على ذلك “دعونا لانخلط الأمور ببعضها” ، باختصار ، فإن سكان مدينة أنجمينا مدعوون للبقاء محبوسين في منازلهم لمدة أسبوع واحد من أجل السيطرة على انتشار وباء كوفيد-19.