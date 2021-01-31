تقرير الشفافية 2020: تشاد مازالت ضمن الـ20 دولة شديدة الفساد في العالم

أنجمينا: (Tchad infos)

تقرير – أصدرت منظمة الشفافية الدولية ، منظمة المجتمع المدني الرائدة التي تعمل على إنهاء الفساد في العالم ، النسخة 26 من تقريرها السنوي عن مؤشر مدركات الفساد يوم الخميس 28 يناير 2021 ، من بين 180 دولة معنية ، تحتل تشاد المرتبة 160.

يشير تصنيف الشفافية 2020 إلى أن “الفساد المستمر يضعف النظم الصحية ويساهم في تدهور الديمقراطية ويأتي ذلك في سياق جائحة كوفيد -19”.

وقالت “ديليا فيريرا روبيو” ، رئيسة منظمة الشفافية الدولية: “تستثمر البلدان التي تحقق أداءً جيداً في المؤشر بشكل أكبر في الرعاية الصحية ، وتكون أكثر قدرة على توفير تغطية صحية شاملة وأقل احتمالاً لتقويض القواعد والمؤسسات الديمقراطية أو سيادة القانون”.

وفقًا للسيدة ديليا روبيو ، فإن “كوفيد -19 ليس مجرد أزمة صحية واقتصادية وإنها أيضًا أزمة فساد وفي الوقت الحالي نفشل في احتوائه” وأضافت: “لقد شهد العام الماضي اختبار للحكومات بشكل لم يسبق له مثيل ، ووجدت الحكومات التي لديها أعلى مستويات الفساد صعوبة في مواجهة التحدي ، ولكن حتى أولئك الذين يقودون مؤشر مدركات الفساد (CPI) بحاجة ماسة إلى معالجة الدور الذي يلعبونه في إدامة الفساد في الداخل والخارج”.

يصنف إصدار 2020 من التصنيف الدولي للفساد 180 دولة وإقليماً وفقاً لمستوى الفساد المتصور في القطاع العام ، بناءً على 13 تقييماً واستقصاءً للخبراء وقادة الأعمال. تستخدم المنظمة مؤشر الفساد مقياساً من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (فساد قليلاً جداً).

على هذا النطاق ، تحصل تشاد على 21 نقطة ، وبالتالي فهي شديدة الفساد ، واحتلت تشاد المركز 162 العام الماضي. لقد شهد تحسناً طفيفاً هذا العام حيث احتل المركز 160.

وتتصدر الدنمارك ونيوزيلندا المؤشر بـ88 نقطة. وتأتي سوريا والصومال وجنوب السودان في المرتبة الأخيرة برصيد 14 و 12 و 12 نقطة على التوالي.

تطورات مهمة

منذ عام 2012 ، وهي النقطة الأولى للمقارنة في منهجية مؤشر نسبة الفساد الحالية ، قامت 26 دولة بتحسين درجاتها بشكل ملحوظ ، بما في ذلك الإكوادور (39) واليونان (50) وغيانا (41) وميانمار (28) وكوريا الجنوبية (61).

وشهدت 22 دولة انخفاضاً كبيراً في درجاتها ، بما في ذلك البوسنة والهرسك (35) ، وغواتيمالا (25) ، ولبنان (25) ، وملاوي (30) ، ومالطا (53) ، وبولندا (56).

لقد عانى ما يقرب من نصف البلدان من الركود على المؤشر منذ ما يقرب من عقد من الزمن ، مما يشير إلى الجمود في جهود الحكومات لمعالجة الأسباب الجذرية للفساد. وأكثر من ثلثي البلدان تسجل أقل من 50.

كوفيد -19

تقول منظمة الشفافية الدولية إن الفساد يشكل تهديداً خطيراً لحياة المواطنين وسبل عيشهم ، لا سيما عندما يرتبط بحالات طوارئ صحية عامة. وهناك أيضاً علاقة ارتباط بين مستوى الفساد في القطاع العام ومستوى الاستثمار في الرعاية الصحية.

“أوروغواي على سبيل المثال ، والتي حصلت على أعلى درجة في أمريكا اللاتينية (71) ، تستثمر بكثافة في الرعاية الصحية ولديها نظام قوي للمراقبة الوبائية ، مما سهل مكافحتها لـ كوفيد-19 والأمراض المعدية الأخرى ، مثل الحمى الصفراء و زيكا ، وفقاً لتقارير الشفافية.

على العكس من ذلك ، تستثمر بنغلاديش ، التي حصلت على 26 نقطة ، القليل في الرعاية الصحية مع ازدهار الفساد خلال وباء كوفيد-19 ، سواء كان ذلك في الرشاوى في العيادات الصحية أو اختلاس المساعدات ، كما يتفشى الفساد في شراء الإمدادات الطبية.

تميل البلدان ذات المستويات العليا من الفساد أيضاَ إلى ارتكاب أخطر الهجمات على سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية في سياق أزمة كوفيد -19. وتشمل هذه الظاهرة ، الفلبين (34) ، حيث اتسمت الاستجابة لـ كوفيد-19 بهجمات كبيرة على الحقوق الأساسية وحرية الصحافة.

التوصيات

كما تشير منظمة الشفافية غير الحكومية إلى أن العام الماضي قد كشف عن قضايا النزاهة حتى في أفضل البلدان أداءً ، مما يثبت أنه لا يوجد بلد محصن من الفساد. وللحد من الفساد والاستجابة بشكل أفضل للأزمات المستقبلية كتوصيات ، تدعو منظمة الشفافية الدولية الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى:

تعزيز هيئات الرقابة لضمان وصول الموارد لمن هم في أمس الحاجة إليها. يجب أن يكون لدى سلطات مكافحة الفساد وهيئات الرقابة الأموال والموارد والاستقلالية اللازمة لأداء وظائفها ؛

ضمان شفافية العقود لمكافحة الاختلاس وتحديد تضارب المصالح وضمان التسعير العادل ؛

الدفاع عن الديمقراطية وتعزيز الفضاء المدني من أجل تهيئة الظروف لمساءلة الحكومات ؛

نشر البيانات ذات الصلة وضمان الوصول إلى المعلومات بحيث يتلقى الجمهور معلومات مفهومة ويمكن الوصول إليها وفي الوقت المناسب وذات مغزى.

تقرير: محمد كبرو حسين