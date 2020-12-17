تعيين: نضيفة ناريباي مروجة “الجمال التشادي” مديرة الإتصال الجديدة بوزراة الثقافة

أنجمينا: (Tchad infos)

اشتهرت :نضيفة ناريباي” ، رسامة الرسوم المتحركة والمروّجة الثقافية ، بمنصتها “الجمال التشادي” ، الأكثر متابعة على الشبكة الزرقاء (فيسبوك) ، مرسوم يسلط عليها الضوء هذه المرة: ويعينها مديرة الاتصالات الجديدة في تنسيق التراث الثقافي التشادي ، بوزارة التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية.

وقد تم بموجب المرسوم رقم 2495 تعيينها كمديرة للنشر والإتصال في تنسيق التراث الثقافي التشادي ، وقد حلت محل “انقرباي مبايكوا” في هذا المنصب ، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

وتعتبر “نضيفة” شخصية معروفة في المجتمع الثقافي التشادي ، وقد شغلت مؤخراً منصب مدير الاتصالات في ONAJES في السابق ، وشغلت أيضاً منصب مدير فندق Residence في أنجمينا لمدة 5 سنوات.

درست “نضيفة” السياحة والفندقة في المغرب وفرنسا ، ومع ظهور الشبكات أطلقت مع مجموعة من الأصدقاء الصفحة الشهيرة La Beauté Tchadienne ، وهي صفحة مثيرة للجدل مشهود لها وتنتقد أحياناً ، ولكنها لديها تفاعل من قبل الجمهور.