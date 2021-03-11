تشاد: 35 من الشباب مستفيدين من صندوق دعم ريادة الأعمال البالغ قيمته “700 مليون فرنك”

أنجمينا: (Tchad infos)

ريادة أعمال – استفاد حوالي ثلاثين شاباً من قادة المشاريع من صندوق ريادة الأعمال للشباب والنساء.

أقيم الحفل مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 10 مارس 2021 في أنجمينا ، بحضور وزير المالية “حامد طاهر نغيلين” والسيدة الأولى للبلاد “هندا ديبي إتنو” ، وقد استحوذ 35 من قادة المشاريع الشباب على عقود قروضهم في إطار صندوق ريادة الأعمال للشباب والنساء ، وهذه الموجة هي الثانية بعد الموجة الأولى التي تتكون من 23 مستفيداً في المجموع ، وقد تم منح ما يقارب من 700 مليون فرنك أفريقي لهؤلاء المبادرين الشباب في مشاريع من مختلف المجالات.

وأشار وزير المالية ، إلى أن صندوق ريادة الأعمال الشبابية والمرأة قد تم إنشاؤه “وفقاً لرغبة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وأوضح ذلك خلال خطابه للأمة في 14 أبريل 2020”. ويتكون هذا الصندوق من 30 مليار فرنك أفريقي ، 20 مليار منها متاحة بالفعل في البنوك المحلية.

خلال تسليم عقود القرض إلى المستفيدين ، أعربت السيدة الأولى “هندا ديبي إتنو” عن ارتياحها لرؤية هذه المبادرة الحكومية تجني ثمارها. وحثت المستفيدين على الاستفادة من هذا القرض لمنح “الجسد والحياة” لمشاريعهم ومن جهته ، يأمل وزير المالية والميزانية حامد طاهر نغيلين أن تصل سرعة الانطلاق إلى الموجة الثالثة. وانتهى الحفل بتناول وجبة العشاء في البوفيه المفتوح.

تقرير: محمد كبرو حسين