تشاد: وفاة وزير الداخلية الأسبق “علي محمد زين فاضل”

(Tchadinfos) :أنجمينا

وفاة وزير الداخلية السابق “علي محمد زين علي فاضل”، اليوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر 2021.

وقد شغل الراحل منصب وزيراً عدة مرات في حكومة الرئيس السابق مشير تشاد “إدريس ديبي إتنو”، وقد تم تعيينه وزيراً للداخلية عدة مرات كما شغل منصب “وزير الثروة الحيوانية” أيضاً في عام 1992-1993.

ولاننسى مشاركاته النضالية في العديد من الأحزاب الثورية سابقاً، وقد اختتمها بالإنضمام لحزب “الحركة الوطنية للإنقاذ”.

وعليه، وبهذا النعي الأليم تنتهز أسرة فريق التحرير بـ”تشاد إنفو” الفرصة، بتقديم أحر التعازي لأسرته وذويه وعسى الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

تقرير: محمد كبرو حسين