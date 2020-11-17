تشاد: وفاة عضو مؤسس “التلفزيون الوطني التشادي”

أنجمينا: (Tchad infos)

توفي وزير الإتصالات التشادي السابق المهندس خليل دابزاك يوم الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 في مدينة تولوز الفرنسية عن عمر يناهز “79 عامًا” إثر صراع مع مرض.

تشاد تفقد الشخصية والواجهة الإعلامية البارزة ، وهو المهندس خليل دبزاك الذي إقترح لرئيس الجمهورية الأسبق حسين هبري لفتح محطة تلفزيونية ، حيث أوكل إليه المهمة عام 1987 وأنجز المهمة في 10/ديسمبر في العام نفسه.

وكان المهندس خليل دبزاك من بين التشاديين الذين عارضوا بشدة ضد قضية ضم قطاع أوزو لدولة ليبيا.

يقدم طاقم تحرير Tchad infos في هذا الظرف المؤلم تعازيه لجميع أفراد أسرته ومعارفه.

المصدر: صحيفة الأنباء