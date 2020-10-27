تشاد: وزير الصحة يكشف عن تحليق طائرة مختصة بالرش ، لمكافحة الملاريا

أنجمينا: (Tchad infos)

كشف وزير الصحة العامة والتضامن الوطني عبد الله صابر فضل ، عن تحليق طائرة مخصصة لعمليات رش البعوض ضمن تنفيذ خطة مكافحة الملاريا في مدينة أنجمينا – دون أن يوضح الوزير تاريخ عملية الرش – وطمأن الوزير صابر فضل ، أن رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو ، يولي اهتماماً كاملاً لنجاح هذه العملية.

ولدى ترأسه يوم الإثنين لقاءً حول تنفيذ خطة مكافحة الملاريا في مدينة أنجمينا بحضور معاليه والشركاء المحليين والدوليين ، أوضح وزير الصحة أن الهدف من الخطة هو الكفاح الجاد ضد الملاريا من أجل الحصول على نتائج مستدامة.

وأشار الوزير صابر فضل ، إلى أن العمد يشكلون القاعدة الأساسية لتنفيذ هذه الخطة التي تقوم على أربعة محاور وهي ؛ التوعية الإجتماعية وتنظيف المجاري وإدارة مياه الصرف وإزالة النفايات وتدمير معاقل البعوض وعمليات الرش الأرضي والجوي.

وشدد وزير الصحة العامة والتضامن الوطني عبد الله صابر فضل، على ضرورة التدخل الطوعي لكل الفاعلين ، داعياً الوزير الشركاء إلى الوقوف مع الحكومة لمحاربة الملاريا.