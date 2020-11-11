تشاد: وزير الصحة يستقبل وفد إسباني لتعزيز التعاون الصحي بين البلدين

أنجمينا: (Tchad infos)

إستقبل اليوم الأربعاء وزير الصحة العامة والتضامن الوطني الدكتور “عبد الله صابر فضل” وفداً إسبانياً ، من شركة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بقيادة “لويس رودريغيز اوفجيرو” ، وتباحثا معاً تعزيز التبادل الصحي بين البلدين.

وتأتي هذه المهمة في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإسباني إلى أنجمينا في أكتوبر الماضي والتي تمثلت في تعزيز العلاقات بين تشاد ومملكة إسبانيا في مجال الصحة.

وتركزت المباحثات – اليوم – على مناقشة إدخال مشروع التطبيب عن بُعد في المستشفيات الكبرى في البلاد ، وتتمتع شركة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بسجل حافل في العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية والأفريقية.

وقال رئيس الوفد رودريغيز اوفجيرو ، إن التطبيب عن بُعد يفتح إمكانيات جديدة للوصول لأفضل رعاية صحية وذلك من خلال هذه التكنولوجيا الجديدة بغية تحسين النظام الصحي في تشاد.

أما من جانبه وزير الصحة العامة والتضامن الوطني “عبد الله صابر فضل” ، قال إن المشروع يجب أن يتوافق مع الواقع وكذا إحتياجات البلاد ، وإن الحاجة لهذا المشروع من الأولويات السياسية الصحية لتشاد ، مضيفاً أن وزارته في إصلاح كبير للمستشفيات ومن الضروري أن يؤخذ هذا المشروع بعين الإعتبار من أجل هذه الإصلاحات.

وأسند الوزير صابر فضل ، تحقيق هذا المشروع إلى إدارة التعاون وبالعمل مع فنيي شركة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لمعرفة محتوى المشروع حتى يتسنى التوقيع على بروتوكول في الأيام المقبلة ، وطالب الوزير من الوفد تعيين منسق في تشاد ليكون ممثلاً لهم في البلاد.