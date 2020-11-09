تشاد: وزير التربية الوطنية يرحب بإستئناف الدراسة

أنجمينا: (Tchad infos)

رحب وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبوبكر الصديق شرومة ، بإستئناف الدراسة في جميع أنحاء البلاد بعد تعليق الإضراب من قبل نقابة معلمي تشاد ، وتأسف الوزير شرومة لدى تقديمه إيجازاً صحفيًا مساء اليوم الإثنين ، لبعض الأفراد الذين عطّلوا الدراسة اليوم في بعض المؤسسات بضواحي مدينة أنجمينا.

وكانت بعض المدارس الثانوية في العاصمة أنجمينا ، قد شهدت اليوم إضطرابات بسبب غياب بعض المعلمين الذين ما زالوا يرفضون تعليق الإضراب المعلن من قبل نقابتهم ، وبسبب عدم تلبية المطالب التي يطالبون بها ، بعدما طمئنتهم الحكومة بتنفيذها في وقت لاحق.

وحذر الوزير شرومة ، من الإنقسام الذي لايمكنه قبوله بمثل هذه الأفعال التي تهدف إلى إبطاء الإدارة وسير الدراسة التي شهدت ستة أشهر من الإنقطاع بسبب فيروس كورونا “كوفيد -19”.

ووجه وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة ، مندوبي الأقاليم والمفتشين ومدراء المدارس بإتخاذ كافة الإجرائات اللازمة لضمان سير الأنشطة التعليمية في المدارس ، داعياً في الوقت نفسه الوزير ، المدرسين الذين ما زالوا يتسيبون إلى استئناف الدراسة لتجنب التأخير الذي قد يكون له تأثير سلبي على العام الدراسي الحالي.