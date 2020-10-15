تشاد: وزير التربية الوطنية يتباحث مع وزير اللجنة الأولمبية من أجل إنشاء ثانوية رياضية

أنجمينا: (Tchad infos)

استقبل وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبوبكر صديق شرومة، في مكتبه يوم الأربعاء، رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية التشادية جرمة أوني، حيث ناقش الطرفان إمكانية إنشاء ثانوية رياضية نموذجية في تشاد.

وقد أكد رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية جرمة أوني، اهتمام مؤسسته بالمشروع من أجل إضفاء طابع مهني على الرياضة التشادية، مشيراً إلى أن الرياضة تحسن صورة الدولة وتشكل مصدرا لخلق فرص العمل. وطلب رئيس اللجنة الأولمبية، دعم وزارة التربية الوطنية ومشاركتها في المشروع.

أما من جانبه، وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبوبكر الصديق شرومة، فقد أشاد بهذه المبادرة، مؤكداً أنه سيفكر مع اللجنة الأولمبية والرياضية، حول إمكانية تنفيذ هذا المشروع. كما حث وزير التربية الوطنية، اللجنة الأولمبية على السعي إلى تحسين ممارسة الرياضة في المؤسسات التربوية بالبلاد.