تشاد: وزيري التربية الوطنية والوظيفة العامة في إجتماع مع نقابة معلمي تشاد

أنجمينا: (Tchad infos)

طمأن وزيري التربية الوطنية وترقية المواطنة ووزير الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي ، نقابة معلمي تشاد للعودة إلى العمل ، بعدما بدأت اللجان المختصة بالشغل لتلبية مطالب المعلمين العموميين ، عقب الشروع في الإضراب الجاري.

ووفقاً لوزير الوظيفة العامة والعمل والحوار الإجتماعي ، “علي أمبودو أمبودومي” ، فإن اللجنة المكلفة بدراسة التحقق من ملفات الترقية بالفعل شرعت في العمل ، بغية فرز الملفات المزيفة من الملفات الرسمية.

وأوضح وزير الوظيفة العامة ، أنه عقب الإنتهاء من فرز الملفات ستحال إجراءاتها الإدارية ، بعد التحقق إلى وزارة المالية والميزانية لإدراجها في الحسبان.

بدوره وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة “أبوبكر الصديق شرومة” ، فقد أشار إلى أن وزارته ملتزمة بطباعة البطاقات المهنية الجديدة للمعلمين للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021. وطلب الوزير شرومة ، من ممثلي النقابة الإنضمام إلى اللجنة التابعة لوزارته للتعاون معها لتحديد النموذج بالإتفاق المتبادل للبطاقة المهنية الجديدة.

وكان المكتب الوطني لنقابة معلمي تشاد ، قد دعت إلى وقف الإضراب التحذيري الذي أطلقه الأساتذة للمطالبة بدفع تكاليف النقل وإلغاء تجميد الآثار المالية للترقيات وإعادة التصنيف وتوفير البطاقات المهنية ، الأمر الذي دعا إلى إنعقاد هذا الإجتماع ، لمناقشة هذه النقاط الثلاث من المطالبات المذكورة أعلاه وأن الحكومة تعمل حالياً على تحقيق نتائج لإرضاء النقابة.