تشاد: وزارة الخارجية تنفي وجود حساب رسمي على موقع التواصل للوزير أبا صديق

أنجمينا: (Tchad infos)

نفت وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج ، من وجود أي حساب شخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” للوزير، “أمين أبا صديق” ، في الوقت الراهن.

وقال الموجز الصحفي الصادر اليوم الجمعة ، لقد رأينا أن الأفراد ذوي النوايا السيئة قاموا بإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بإسم السفير “أمين أبا صديق” ، وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج.

وقد أبلغت الخارجية التشادية مستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي ، بأن السيد الوزير أمين أبا صديق ليس لديه حساب على فيسبوك، وطالبت من مستخدمي الإنترنت عدم الإهتمام ومتابعة الدعوات والرسائل من هذا الحساب المزيف.

وكانت وزارة الإعلام نفت هي كذلك في وقت سابق وجود حساب شخصي على الفيسبوك للوزير شريف محمد زين، وفي نفس الحال وجدت حسابات بإسم الوزير شريف، عندما كان على رأس عمله كوزير لوزراة الشؤون الخارجية التشادية.