تشاد: نقابة معلمي تشاد تعلن الدخول في إضراب تحذيري مجدداً

أنجمينا: (Tchad infos)

دخلت نقابة المعلمين التشاديين مرة أخرى في إضراب لمدة “ستة 6” أيام ، في المؤسسات التعليمية العامة بشكل تحذيري ، بناء على مطالبهم ، وجاء هذا الإعلان بعد إجتماع تقييمي عقد اليوم السبت الموافق 31/أكتوبر/2020.

ووفقاً لبيان الأمين العام لنقابة المعلمين في تشاد ، مبايريس نجارتودي بليز “نعتقد أن مهلة العشرة أيام للإضراب التي تم إطلاقها قد تسمح للحكومة بالرد” ، لكننا لم نسجل أي رد فعلي ، فيما عدا نداء الوزير الذي وعد خلاله بطباعة البطاقات المهنية للمعلمين”.

وأضاف أيضاً أن المطالبات تشمل مدفوعات النقل ، وإلغاء تجميد الآثار المالية للتقدم ، وأوضح أنه “لم تكن هناك نتيجة للإضراب التحذيري السابق لكي تسمح لنا بالإكمال ومواصلة العمل ، وأضاف بعد إجتماع التقييم ، سنقول إننا سنراقب الإضراب التحذيري لستة أيام في جميع أنحاء البلاد.